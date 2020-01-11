現場支持者開心大喊「凍蒜」、「院長好」。（張亦惠攝）

陳明文完成立委四連霸，下午6點50分左右自行宣布當選。（張亦惠攝）

陳明文在競選總部向支持者致意，感謝大家大力支持。（張亦惠攝）

嘉義縣立委第二選區綠營候選人陳明文與無黨籍林國慶競爭激烈，林國慶雖在地方呼聲高，但因泛藍勢力整合失敗，選票無法集中，「下架陳明文」功敗垂成，陳明文完成山區立委四連霸，陳明文表示，感謝嘉義山區鄉親支持，未來4年會繼續努力為民服務。

今天下午一開票，陳明文與林國慶的票數不相上下，總部氣氛低迷，後來差距逐漸拉開，支持者才鬆一口氣，臉上逐漸露出笑容，傍晚6點50陳明文步出競選總部，與縣長翁章梁一同宣布當選，現場支持者開心喊「凍蒜」外也不斷喊「院長好」鼓勵陳明文更上層樓。

陳明文表示，這次大選民進黨大勝，代表台灣人民不願接受一國兩制、不想變第二個香港，選舉過程雖然辛苦仍順利連任，未來4年為繼續為嘉義山區努力。

嘉縣長期由民進黨執政，陳明文個人從政40多年未有敗績，前民進黨立委林國慶以無黨籍參選，並喊出「打破明文規定」，其餘候選人包括無黨籍許能通、喜樂島許韶珍、無黨籍簡明廉、台灣維新黨王金山等人形成6搶1局面，雖選戰最後「反陳明文派」打出棄保效應，但未發酵成功，許能通仍拿下近萬票，打破明文規定功敗垂成。

(中時 )