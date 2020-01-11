蔡易餘（中）拉著嘉義縣長翁章梁妻子劉莉英（左）及副議長陳怡岳（右）說「感謝」！（張毓翎攝）

蔡易餘走出競總向支持者道謝。（張毓翎攝）

支持者情緒激昂地高喊「凍蒜」！（張毓翎攝）

嘉義縣第一選區民進黨立委候選人蔡易餘對上國民黨候選人王啟澧，開票近2個多小時，晚間6點半，蔡易餘已領先1萬多票，自行宣布當選。蔡易餘感謝他這4年的團隊，未來和嘉義縣長翁章梁一起努力、好好做，蔡英文總統連任後，一定會照顧嘉義，他也一定不會讓大家失望。

剛開票前半小時，蔡易餘僅以幾百票之間的票數，拉拒領先王啟澧，現場支持者十分緊張；直到晚間5點過後，2人票數才逐漸拉開；在下午4點開票後，支持者紛紛湧入蔡易餘朴子市總部觀看開票結果，蔡易餘在晚間6點半左右，自行宣布當選，目前蔡易餘拿下8萬1170票，王啟澧5萬6052票。

蔡易餘在鄉親擁護下，發表當選感言說，感謝嘉義鄉親的肯定，這次他的選票數大幅成長，在最艱困的水上鄉也有領先，他也特別感謝小英競選總部主委、嘉義縣長翁章梁這一路以來的幫忙，及競選總部總幹事副議長陳怡岳、發言人縣議員林緗亭和黃鉦凱，還有18鄉鎮市的後援會長，每個人都盡心盡力完成選務工作。

(中時 )