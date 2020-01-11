韓國瑜開票結果不如預期，等在國民黨高雄市黨部外頭的韓粉們氣氛低迷，其他韓粉得知韓國瑜已抵達黨部，在街頭朝著樓上大喊「韓國瑜加油！」

有韓粉無法接受票數結果，大喊「藍軍基本盤600萬票跑去哪裡了？」一名穿著國旗裝的女支持者情緒失控，當場崩潰大哭，女黨工趕緊將她帶至室內安撫，希望群眾保持冷靜。

(中時 )