藍營支持者悲憤湧向中央黨部 警方調集警力佈署 19:252020/01/11 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 不滿的藍營民眾漸漸湧向國民黨部，警方調集警力佈署以防萬一。圖／郭建志攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨本次總統暨立委大選選情陷入低靡，國民黨中央黨部前原本人潮稀疏，到6點半左右約2百餘人左右觀看開票結果，但隨著票數開出，不少情緒悲憤的國民黨員，不滿選舉兵敗如山倒，直接將矛頭指向國民黨主席吳敦義，從晚間7點起漸漸湧到黨部前包圍抗議，台北市警局緊急調集120名警力進駐，警方將視現場狀況增加警力。 (中時電子報) #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門老人走失 警方協尋脫險 15:332020/01/07 生活 保障春節治安 仁武警方演練防搶 18:172020/01/07 社會 雲林疑傳出選舉暴力 警方釐清中 21:232020/01/07 政治 外送大叔把到國中嫩妹 鄉民悲憤：竹科宅宅崩潰！ 15:062020/01/08 社會 4騎士闖蘇花改 警方開罰 17:472020/01/08 生活 蘆竹區宏竹里遭偷倒廢棄物 桃環局警方聯手追緝 17:392020/01/08 社會 韓國瑜百萬庶民造勢晚會 警出動1200警力維安 13:432020/01/09 社會 嘉義市選前之夜10日大拚場 400警力維安 禁空拍 16:402020/01/09 政治 韓粉凱道大爆滿 1200名警力維安確保平順 17:542020/01/09 社會 高雄藍綠對決造勢 2000警力與偵爆犬進駐維安 15:062020/01/10 社會 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 藍勝轉敗 胡幼偉一字評：亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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