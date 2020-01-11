國民黨本次總統暨立委大選選情陷入低靡，國民黨中央黨部前原本人潮稀疏，到6點半左右約2百餘人左右觀看開票結果，但隨著票數開出，不少情緒悲憤的國民黨員，不滿選舉兵敗如山倒，直接將矛頭指向國民黨主席吳敦義，從晚間7點起漸漸湧到黨部前包圍抗議，台北市警局緊急調集120名警力進駐，警方將視現場狀況增加警力。

(中時電子報)