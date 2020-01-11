南投縣第一選區民進黨立法委員候選人蔡培慧，本屆由不分區轉戰區域立委選戰，挑戰已經擔任10年立委的國民黨候選人馬文君，隨著各開票所的結果陸續出爐，蔡培慧在接近7點時自行宣布敗選，並強調尊重南投選民的選擇，也恭喜對手馬文君 。

蔡培慧說，在選舉過程中，大家已經認識認真做事的蔡培慧，尊重每一位鄉親所做出的選擇，並且恭喜馬文君委員。她強調，擔任立委一定要顧及選民的需求與做相關的政策，相信在兩人的競爭中，讓大家好好判斷，立委可以扮演的角色。

另一方面，她非常感謝所有工作團隊和黨公職人員，畢竟選舉不是一件簡單的事，她是第一次參與選舉，她想要展現南投的團結力與活力，雖然勝負已定，但為了南投更好，相信每一個人都會同心協力。至於未來的規劃，蔡培慧說，由於選戰實在太過激烈，希望先在過年前能好好休息。

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(中時 )