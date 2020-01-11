10日才拿上半季冠軍的台啤，果然如同自家總教練周俊三所說，上半季剩餘賽程都用來積極練兵，11日一口氣讓蔣淯安、黃鎮與黃聰翰3名主力輪休，塞瑟夫、巴克利兩名洋將都沒打滿5分鐘就退場休息，這場「消化」賽的結局自然可想而知。

九太科技靠著賽森獨拿31分，其中包含球隊最後8分，不可思議克服一度落後18分頹勢，最後以71比68擊敗台啤，九太除了拿下本季首次2連勝，也是本季第3勝(10敗)，戰績繼續墊底，周俊三賽後把話說得更清楚，也更容易聽懂。

「我認為年輕球員需要更多場次磨練，像是我們末節被逆轉就很明顯，」周俊三說，「你們可以說是練兵，但這樣做的另一層用意，就是讓年輕球員上場知道該做什麼，本來就應該清楚給他們一拳，只會活在掌聲當中是沒有用處的。」

或許是相當興奮球隊爆冷搶到2連勝，更擊敗上半季冠軍台啤，賽森賽後走進記者室內，竟然隨手帶著一塊雞排，就算九太總教練劉嘉發正在說話，賽森仍然毫不忌諱繼續吃他的雞排，看來似乎真的餓壞了或餓很久，卻也看出他小孩子個性的一面。

(中時 )