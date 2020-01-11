新北市第四選區 吳秉叡成功連任 19:372020/01/11 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳秉叡成功連任。(翻攝照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市立委第四選區開票結果出爐，民進黨現任立委吳秉叡一路領先，晚間7時左右，即拿下10萬多票，大勝國民黨候選人陳明義約3萬票，稍早吳秉叡也來到競選總部，自行宣布當選，成功連任。 余天連任成功 自行宣布當選 江啟臣競總 宣布順利取得連任 高雄第八選區 民進黨賴瑞隆宣布成功連任 (中時 ) #吳秉叡 #立委 #成功 #連任 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱侯前後任新北市長為林奕華讚聲 11:582020/01/07 政治 中選會公布總統大選投票人數 新北市332萬居冠 17:452020/01/07 政治 遭提當選無效 新北市議員蔡明堂官司勝訴定讞 18:302020/01/07 社會 藍營新北選前之夜 板一體育場由侯友宜、朱立倫領軍 14:542020/01/08 政治 前現任新北市長加持李翁月娥 三重再現國瑜夜市盛況 20:372020/01/08 政治 創投經理人緊盯 新北市-亞馬遜AWS加速器 21:202020/01/08 財經 台塑企業暨王詹樣基金會 支持新北建置受暴家庭中長期庇護所 22:552020/01/08 財經 侯友宜慰勞選務同仁辛勞 期許大選零缺點圓滿完成 19:512020/01/09 政治 新北市選前之夜 展現氣勢前進總統府 藍營南北大串聯 04:102020/01/11 政治要聞 9新北市前一級主管 為林奕華加油 04:102020/01/11 地方新聞 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 藍勝轉敗 胡幼偉一字評：亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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