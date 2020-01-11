新北市立委第四選區開票結果出爐，民進黨現任立委吳秉叡一路領先，晚間7時左右，即拿下10萬多票，大勝國民黨候選人陳明義約3萬票，稍早吳秉叡也來到競選總部，自行宣布當選，成功連任。

余天連任成功　自行宣布當選
江啟臣競總 宣布順利取得連任
高雄第八選區 民進黨賴瑞隆宣布成功連任

(中時 )

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