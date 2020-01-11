基隆立委選舉4搶1，於11日下午4點開始開票，國民黨宋瑋莉開票後就呈現落後，忠四路總部聚集大批關心民眾陪同觀看開票，開票後曾一度票數接近，但後來仍被拉開，就連原先微幅小營的大本營中山區，後來也失守千票，宋陣營氣氛低迷，支持者臉上的笑容逐漸消失，眼見大勢已去，更有不少市民掩面哭泣。

宋瑋莉於晚間7點，出面感謝支持者的大力賜票、自行宣布敗選，她指出，自己非常感謝基隆在地人的支持，也恭喜立委蔡適應的競選連任，並希望蔡瑋原未來能夠帶著自己與全體市民的期望，落實基隆的福利與政策，協助在地年輕人創新與就業、照顧年長者的需求、重振兒童教育，並下鄉聽取基層人民的建言，她感謝市民好友的支持，也一展良好風範的請市民不分黨派支持怨意對基隆付出心血的政治人物，讓基隆重拾往日的風華，並已「我敬基隆、我惜基隆、我愛基隆」為在地人民祈福。

(中時 )