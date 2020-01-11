蘇治芬（右）與支持者相擁而泣，強調「給我4年，雲林一定會更好」。（張朝欣攝）

雲林縣第一選區立委之戰，民進黨蘇治芬11日晚上6點10分出現在北港鎮競選總部，自行宣布當選接受支持者歡呼，她提到父母親為民主付出奉獻時，有感而發流下眼淚，隨後堅定地表示「沒有對不起父母」、「給我4年，雲林一定會更好」。

蘇治芬表示，4個月來感謝大家與她一起打完這場選戰，她選前很擔心自己會丟掉民進黨這1席，蘇家從政已好幾十年了，很怕對不起自己的父母，蘇家讓大家疼惜栽陪2代，讓蘇家在台灣政治發展的歷史留下美好的回憶。

蘇治芬除了感謝大家的支持，也特別感謝她的兄弟姊妹，強調這次他們都全部投入下來，蘇家兄弟姊妹不求什麼，只求台灣的民主政治與大家一起走下去，一起盡一份力量，現在選贏了，雲林縣每1個鄉鎮她都有提出政見，一定會實現政見來感謝大家。

蘇治芬說很開心蔡英文總統也連任成功，她也順利連任，大家把選票投給她們，就是1種責任、1種壓力，未來4年她會認真去做，讓雲林更不一樣「給我4年，雲林一定會更好」。

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