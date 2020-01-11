南投縣第二選區立委候選人許淑華，在選區各鄉鎮市都領先對手，晚間自行宣布當選；不過，由於國民黨候選人韓國瑜開票情況不佳，許淑華談及時，一度哽咽落淚！

許淑華表示，她要感謝競選對手水里鄉長陳癸佑，在選舉過程中維持南投縣友善的傳統，未來，她也會繼續幫助推動水里鄉的發展。

由於許淑華擔任韓國瑜北部競辦公室副執行長，她對於韓國瑜開票處於落後的情況，表示心情非常複雜，因為沒有幫韓國瑜在南投縣拿到好成績！

(中時 )