南投縣國民黨許淑華宣布當選 談韓國瑜選情落淚 19:372020/01/11 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南投縣立委許淑華宣布當選，談韓國瑜選情一度哽咽落淚。（廖志晃攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣第二選區立委候選人許淑華，在選區各鄉鎮市都領先對手，晚間自行宣布當選；不過，由於國民黨候選人韓國瑜開票情況不佳，許淑華談及時，一度哽咽落淚！ 許淑華表示，她要感謝競選對手水里鄉長陳癸佑，在選舉過程中維持南投縣友善的傳統，未來，她也會繼續幫助推動水里鄉的發展。 由於許淑華擔任韓國瑜北部競辦公室副執行長，她對於韓國瑜開票處於落後的情況，表示心情非常複雜，因為沒有幫韓國瑜在南投縣拿到好成績！ (中時 ) #許淑華 #韓國瑜 #南投縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 07:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 醜化韓國瑜 假道學 04:102020/01/08 論壇廣場 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 許淑華著黃金聖衣！一登場鏡頭就拍這 網笑翻：攝影師hen會 22:462020/01/10 生活 直播》不斷更新／蔡英文得票突破690萬！韓國瑜緊追在後 16:212020/01/11 政治 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ 17:052020/01/11 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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