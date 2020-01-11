陳秀寶翻轉鐵藍區，攻破2008年以來，國民黨沒敗過的第一選區，感動得哭了。（陳秀寶服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

國民黨謝衣鳳。（圖／資料照片）

立委彰化4選區拚戰激烈，民進黨陳秀寶翻轉第一選區、黃秀芳和陳素月則分別連任第二與第四選區，在最膠著第二選區，黃秀芳成功爭取中間選民的投票意向而勝出，陳秀寶則從不被看好，到一步步地打開知名度，在操盤得宜下，打破「鐵藍區」，擊敗才補選得勝的柯呈枋。而國民黨謝衣鳳成功「復仇」，打敗洪宗熠連任之路，讓頭一遭彰化4席立委都是女。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富感謝民眾的支持這次拿下3席立委，比預期中還要好，第一選區，打出支持柯呈枋等於支持吳斯懷，中國家屬來台灣看健保，產生很大的效應，加上鹿港是陳秀寶的基本盤，而鹿港比和美多出兩萬多人口，以強化鹿港選區，加上陳秀寶認真打拚，贏得了這次選舉。

第二選區，黃秀芳以優質的形象贏得中間選民的認同，選戰膠著，家庭主婦、知識分子很多都支持。

第四選區，陳素月服務非常紮實，民調封關前也都持續領先。

邱建富表示，未來扎根將繼續擴大，這次強化基層組織，是取得最後勝利的重要關鍵。

(中時 )