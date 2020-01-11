立委彰化4選區拚戰激烈，民進黨陳秀寶翻轉第一選區、黃秀芳和陳素月則分別連任第二與第四選區，在最膠著第二選區，黃秀芳成功爭取中間選民的投票意向而勝出，陳秀寶則從不被看好，到一步步地打開知名度，在操盤得宜下，打破「鐵藍區」，擊敗才補選得勝的柯呈枋。而國民黨謝衣鳳成功「復仇」，打敗洪宗熠連任之路，讓頭一遭彰化4席立委都是女。
民進黨彰化縣黨部主委邱建富感謝民眾的支持這次拿下3席立委，比預期中還要好，第一選區，打出支持柯呈枋等於支持吳斯懷，中國家屬來台灣看健保，產生很大的效應，加上鹿港是陳秀寶的基本盤，而鹿港比和美多出兩萬多人口，以強化鹿港選區，加上陳秀寶認真打拚，贏得了這次選舉。
第二選區，黃秀芳以優質的形象贏得中間選民的認同，選戰膠著，家庭主婦、知識分子很多都支持。
第四選區，陳素月服務非常紮實，民調封關前也都持續領先。
邱建富表示，未來扎根將繼續擴大，這次強化基層組織，是取得最後勝利的重要關鍵。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。