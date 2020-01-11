親民黨總統候選人宋楚瑜競辦發言人于美人11日現身總部時表示，投票日是她最後一天擔任發言人職務，之後將回到主持工作，她也形容，這美好的一仗已經打完，她很榮幸可以參與和宋楚瑜、余湘一起打這場戰局，是她人生中值得驕傲的事情之一，最後一天上班，她的心情是興奮、也很榮幸，同時也感謝外界這兩個月給親民黨的鼓勵。

于美人也開玩笑說，她是標準的斜槓青年，在缷下競選發言人職務後，要請她當發言人的已在排隊，但她目前還不接受任何邀約。

(中時電子報)