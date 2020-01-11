于美人明缷競選發言人 打完美好一仗 19:452020/01/11 中時電子報 張怡文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宋楚瑜競辦發言人于美人明缷任，自認斜槓青年。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 親民黨總統候選人宋楚瑜競辦發言人于美人11日現身總部時表示，投票日是她最後一天擔任發言人職務，之後將回到主持工作，她也形容，這美好的一仗已經打完，她很榮幸可以參與和宋楚瑜、余湘一起打這場戰局，是她人生中值得驕傲的事情之一，最後一天上班，她的心情是興奮、也很榮幸，同時也感謝外界這兩個月給親民黨的鼓勵。 于美人也開玩笑說，她是標準的斜槓青年，在缷下競選發言人職務後，要請她當發言人的已在排隊，但她目前還不接受任何邀約。 (中時電子報) #宋楚瑜 #親民黨 #于美人 #余湘 #發言人 也許您會感興趣 推薦閱讀 替親民黨搶政黨票 郭：一黨獨大就是權力暴力 14:092020/01/07 政治 親民黨副總統候選人余湘赴苗栗竹南掃街 18:052020/01/07 政治 宋楚瑜車隊掃街 批藍高層只為自己打拚 11:512020/01/08 政治 趙少康「投宋就是投蔡」宋楚瑜反問：挺郭時說過什麼話 12:262020/01/10 政治 總統大選棄保 宋楚瑜痛批：沒出息 12:112020/01/10 政治 宋楚瑜陪李正皓車掃 「父子兩代都幫中永和」 16:192020/01/10 政治 親民黨選前之夜 郭台銘現身 未鬆口挺宋 21:542020/01/10 政治 宋楚瑜曝赴淡水投票原因：萬水 10:312020/01/11 政治 呂國華競選總部冷清 支持者失落 19:192020/01/11 政治 台中第三選區復仇成功 楊瓊瓔逼退洪慈庸 19:342020/01/11 政治 娛樂熱門新聞 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ - 娛樂 韓粉不哭！陳揮文預測韓大贏120萬票 錄影2度道歉 - 娛樂 張東健、朱鎮模慘了！露骨對話截圖流出 背孕妻約妹「找樂子」 - 娛樂 歐陽娜娜開深V露半球！未P照流出 網看傻：被精修圖騙 - 新聞 獨／73歲秦漢被捕獲 偕愛女投下神聖一票 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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