板橋東區 羅致政自行宣布當選 19:452020/01/11 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 板橋東區羅致政宣布當選。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北第七選區（板橋東區）選戰激烈，雙方票數咬得緊，民進黨現任立委羅致政晚間7時許自行宣布當選，他除了感謝支持者與無私付出的志工，更感謝幫他掃街的妻子陳亮吟，更要把勝利獻給在上天的父親，他哽咽說，最後三個月雖然羅爸不在，但是因為父親，讓很多里長支持他，他要親口告訴父親「爸爸，我當選了」，現場支持者歡呼。 (中時 ) #當選 #父親 #支持者 #板橋 #羅致政 也許您會感興趣 推薦閱讀 查水表受害者開講 百餘名支持者齊聚 20:022020/01/08 政治 羅致政後埔「七路合擊」 旗開得勝大會師 23:252020/01/08 政治 韓國瑜凱道造勢 支持者滿溢自由廣場 23:112020/01/09 政治 蔡車隊桃竹掃街 支持者展熱情 04:102020/01/10 政治要聞 蔡新北掃街：韓蔡支持者都是一家人 10:562020/01/10 政治 選戰最終日 朱籲藍營支持者團結 12:202020/01/10 政治 蔡英文競總部 湧入支持者進場 16:372020/01/11 政治 韓支持者聚集 藍中央黨部計票中心啟動 16:432020/01/11 政治 民眾黨開票直播與支持者互動 16:422020/01/11 政治 基隆》基隆立委開票 宋瑋莉、蔡適應支持者湧現總部關心 16:532020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。