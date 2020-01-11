新北第七選區（板橋東區）選戰激烈，雙方票數咬得緊，民進黨現任立委羅致政晚間7時許自行宣布當選，他除了感謝支持者與無私付出的志工，更感謝幫他掃街的妻子陳亮吟，更要把勝利獻給在上天的父親，他哽咽說，最後三個月雖然羅爸不在，但是因為父親，讓很多里長支持他，他要親口告訴父親「爸爸，我當選了」，現場支持者歡呼。

(中時 )