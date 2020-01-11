民進黨立委候選人高嘉瑜宣布當選。（張穎齊攝）

民進黨立委候選人高嘉瑜宣布當選。（張穎齊攝）

雙姝決戰，北市第四選區（南港、內湖）立委選戰結果逐漸揭曉，民進黨立委候選人高嘉瑜目前以8萬6826票，擊敗國民黨立委李彥秀的82566票，高嘉瑜自行宣布當選，斬斷李彥秀連任之路。

(中時 )