順利連任成功的民進黨立委鄭運鵬，晚間對於這場選戰，表示很辛苦也變化很多，能贏很不容易，他能連任很感謝大家，這次選舉不管是總統或是立委，過去台灣過去曾爭議幾十年的議題，都將畫下句點，包括能源轉型、兩岸議題、婚姻平權等，都因為蔡英文的連任，和民進黨立委的勝選而畫下休止符，不再仇恨、不再對立，開始互相理解。

鄭運鵬表示，去年民進黨在最艱困的氛圍中，堅持扛下執政黨的責任，在立法院通過幾個重要法案，他說立志當個讓人笑中帶淚的立法委員，在蔡英文總統的帶領之下，經歷了一段艱困的奮鬥，桃園市民朋友，讓他繼續擔任這個職務，感謝大家，鄭運鵬的心情也變成笑中帶淚了。

鄭運鵬指出，大選結果，讓困擾台灣幾十年來的重大議題畫下句點，年金改革、能源發展、婚姻平權、產業轉型、兩岸關係等等，這也代表今天是台灣蛻變的開始，祝福台灣，也祝福全體國人，我們會扛起深化改革的任務，盡力讓所有的台灣同胞，每天擁有笑中帶淚的幸福感。

(中時 )