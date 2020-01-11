宜蘭縣立委選舉民進黨陳歐珀開票時一路領先，晚間7時20分他上台宣布當選，他強調再次進入國會，會認真、堅定地打拚，不會辜負鄉親的期待。

陳歐珀表示，這次的勝利不只是宜蘭團隊的勝利，是代表民主聖地的勝利，未來他要承擔更多的責任，進入立院後會協助蔡英文總統、賴清德副總統所推出的政見。

他表示，宜蘭縣有很多重大建設，如陽醫二期工程、鐵路高架、高鐵延伸到宜蘭、山腳道路全線貫通等，都希望在未來4年一一實現。

(中時 )