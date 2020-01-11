「我們做到了，在艱困環境，花蓮人清楚表達，我們渴望地方興盛、繁榮，不能再被漠視，花蓮人是有尊嚴、勇敢的，再次感謝，有這麼多好朋友，在千難萬難中挺身而出」，無黨籍花蓮立委候選人傅崐萁篤定當選，與妻子花蓮縣長徐榛蔚抵達競選總部表達感謝之意，深深向花蓮人一鞠躬！

他說，因為花蓮人堅守花蓮價值、精神，堅持讓花蓮翻轉，不能再當二等公民，傅崐萁大聲說：「我這艘空母艦將航向台北，為花蓮人爭取最大權益，打通花蓮交通」，為代代兒孫打開花東對台通路。

他也感謝妻子徐榛蔚這段期間的辛勞，他說，「感謝我的最愛徐榛蔚，她在這麼多的壓力之下，每天都不能好好休息，真的太多壓力，各方面，來自不管公平、不公平的，我們都承受，最重要的是，我跟徐榛蔚要感謝花蓮家人」。

被問到還會繼續爭取回到國民黨嗎？傅崐萁說：「我一直都是正藍軍，大家都知道」！「我會帶著花蓮人的精神昂首大步，持續抬頭挺胸往前邁進」。

尋求連日失利的民進黨蕭美琴隨即也發表敗選感言，並祝福傅崐萁，花蓮的未來將由傅立委與徐縣長承擔，他也要祝福另一位對手國民黨黃啟嘉醫師，雖是素人參政，但這次他在選戰中展現堅定態度，令人敬佩。

(中時 )