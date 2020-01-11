余天成功連任 寶貝兒子余祥銓感人PO文 19:532020/01/11 中時電子報 吳玫穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 余天、余祥銓父子情深。(本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 演藝圈大哥大兼新北市第3選舉區民進黨立委候選人余天稍早自行宣布當選，成功連任穩住三重，他的兒子余祥銓剛剛也在臉書PO文向爸爸暖心告白，吸引不少支持者留言道賀。 余祥銓臉書全文： 爸爸這段時間辛苦了 眾望所歸 相信你一定可以做的很好的❤ 謝謝大家的支持 于美人明缷競選發言人 打完美好一仗 韓粉不哭！陳揮文預測韓大贏120萬票 錄影2度道歉 (中時電子報) #余天 #余祥銓 #立委 #開票直播 #余天連任 #立委 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P抨余天沒建設 懶惰又牽拖 04:102020/01/07 地方新聞 柯P轟余天懶惰 余不跟小老弟計較 04:102020/01/08 地方新聞 中選會駁斥學者指摘 強調將依法捍衛選務公正辦理 18:152020/01/09 政治 母子失聯10年 兒臉書尋母暖警助過年團圓 18:342020/01/09 社會 柯文哲大酸余天 不要選、退休領乾薪就好 12:082020/01/10 政治 將民進黨的負面資產「停損」 馬英九臉書為藍營打氣 21:192020/01/10 生活 余天罵死韓粉後道歉：對不起，嘴快一點 21:092020/01/10 政治 選前之夜余天率全家人催票 罹癌余苑綺影片賺人熱淚 21:552020/01/10 政治 余天票數大幅領先 李翁月娥臉書宣布敗選 18:422020/01/11 政治 余天連任成功 自行宣布當選 19:212020/01/11 政治 娛樂熱門新聞 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ - 娛樂 韓粉不哭！陳揮文預測韓大贏120萬票 錄影2度道歉 - 娛樂 張東健、朱鎮模慘了！露骨對話截圖流出 背孕妻約妹「找樂子」 - 娛樂 歐陽娜娜開深V露半球！未P照流出 網看傻：被精修圖騙 - 新聞 獨／73歲秦漢被捕獲 偕愛女投下神聖一票 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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