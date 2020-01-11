演藝圈大哥大兼新北市第3選舉區民進黨立委候選人余天稍早自行宣布當選，成功連任穩住三重，他的兒子余祥銓剛剛也在臉書PO文向爸爸暖心告白，吸引不少支持者留言道賀。

余祥銓臉書全文：

爸爸這段時間辛苦了

眾望所歸 相信你一定可以做的很好的❤

謝謝大家的支持

(中時電子報)