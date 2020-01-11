民進黨王美惠（左）宣布當選嘉義市立委，感謝江總一路提攜。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市立委王美惠晚上近7時，以破紀錄之勢狂贏2萬5000多票，自行宣布當選，她激動地臉流滿面說，她的父母及胞兄已逝，只有1位至親胞姊，平凡的嘉義女孩從政，很感謝江總（江熙哲）的提攜及嘉義市鄉親的栽培，她永遠與嘉義人在一起，中央、地方一起服務。

下午4時開票，民進黨蔡英文總統及立委王美惠競選總部的氣氛一直高昂，王美惠開票一路領先，支持者不斷湧入觀看開票，王美惠幾乎狂掃東西區各票箱的選票，競總以得票7萬3445的得票數，贏對手2萬多票，自行宣布當選，支持者即歡呼「凍蒜」。

下午6時20分許競總人員宣布開出120多個投開票所，王美惠贏1萬5000票，又一路追加贏1萬6000票、1萬7000票，競總響起如雷掌聲，歡呼聲此起彼落。

王美惠近7時許到競總，支持者熱情歡呼，王美惠說，她從政20年，由助理做起，騎一台機車跑全市服務，如今能前進立法院，鄉親投票支持她，絕對不會錯，未來4年她會爭取中央的資源，建設嘉義市，為嘉義市打拚，不管有沒有支持她，都是她最愛的嘉義鄉親。

王美惠也向議員同事喊話說，漂亮的一戰已打過，大家都是嘉義人、自己人，嘉義市議會永遠是她的娘家，她仍會與議會同仁共同為嘉義市打拚。

市議會議長莊豐安貼紅榜祝賀王美惠，競總大放鞭炮、煙火慶賀，競總歡欣鼓舞，恭喜之聲不絕於耳，喜氣洋洋，競總總幹事江熙哲說，這次贏的票數打破紀錄。

(中時 )