2020總統大選，蔡英文總統狂勝2百萬票，一路挺韓的文化大學新聞系主任點名，黨主席吳敦義、不分區立委候選人吳斯懷是敗戰犯，不分區名單流失百萬票，遺憾2020年仍是「亂」字。

胡幼偉在晚間7點半多表示，很遺憾，打敗國民黨總統候選人韓國瑜和中華民國的不是蔡英文，而是吳敦義和吳斯懷。立委不分區提名白白流失過百萬票到綠營，由勝轉敗，立委全面崩盤。2020年度字仍然是個「亂」。

(中時 )