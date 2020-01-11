在總統蔡英文成功掩蓋內政、外交失能的缺陷，僅利用「亡國感」而走完延續執政的最後一哩路後，接下來，台灣人恐怕很難只靠「芒果乾」果腹4年。獲得人民授權繼續引領國家的蔡政府，有必要盡速回防政策缺口，否則未來4年的壓力，註定不會亞於過去4年。

亡國感，既是蔡英文延續執政的最後一哩路，也是唯一的一哩路。換言之，在總統大選期間鮮少談及政策、國家願景的蔡英文，在選舉結束，百姓生活恢復常軌之後，以往那個「舊蔡政府」讓人不滿意的種種問題，恐怕不能再像過去1年，利用選戰的煙霧迷漫而迴避迄今。

在內政部分，無論是不切實際的廢核路線、天怒人怨的勞工政策、庶民無感的經濟發展、低薪絕望的均貧現象、居高不下的瘋狂房價，這些與百姓息息相關的大小事，其實在蔡英文輸掉前年九合一之後，直到今天都未有獲得顯著的解決。如果當時這些會成為討厭進而推翻民進黨的理由，難保未來4年歷史不會重演。

在外部方面，當蔡政府選擇利用仇中手段贏得此次大選後，兩岸關係無疑已是雪上加霜。接下來，除非蔡本人有意願且積極補考兩岸答卷，否則，兩岸對抗的情勢注定有增無減，其所導致的結果，就是讓雙邊的交流更趨冰冷、經貿增添更多變數。

尤其，《反滲透法》上路後，隨著愈來愈多台灣人遭指控為台諜而被起訴、判刑，這股以反中氛圍一旦從仇恨提升為刑責，兩岸關係勢必將走向更難以預測的險境。屆時，無論是邦交國的變數、參與國際組織的困難度都將大幅升高。

令人不得不悲觀的是，今年總統大選，當多數人民透過選票告訴執政者「芒果乾比牛肉」更重要之後，蔡政府難道不會食髓知味？如果過去4年，光靠恐懼就能贏得民心，那麼未來4年，為何還要苦幹實幹拚政績？

幸好，隨著新國會的產生，一股足以約制政府暴衝的力量已順勢成形，面對後蔡英文時代的來臨，台灣若要突破過往4年的苦悶，國會議員無疑是扮演著舉足輕重的角色。

(中時 )