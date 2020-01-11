鄭正鈐晚間自行宣布當選。（陳育賢攝）

鄭正鈐晚間自行宣布當選。（陳育賢攝）

鄭正鈐（右）晚間自行宣布當選，並感謝議長許修睿大力相挺。（陳育賢攝）

鄭正鈐（中）晚間自行宣布當選，並感謝議長許修睿（左）大力相挺。（陳育賢攝）

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐在今晚票匭開出8成之後勝出對手鄭宏輝1萬票左右時，鄭宏輝在競總宣布敗選，鄭正鈐隨即在議長兼競選主委許修睿等人陪同下宣布當選，他與許修睿皆表示，由於總統部分未盡理想，結果是一則以喜一則以憂，未來黨內必須作出檢討，鄭正鈐也將全力為竹市建設努力。

(中時 )