鄭正鈐在鄭宏輝宣布敗選後宣布當選 20:052020/01/11 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鄭正鈐（中）今晚7點50分在開出8成票匭勝出1 票之後，於議長許修睿（左）、副議長余邦彥等多人陪同下宣布當選。（陳育賢攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鄭正鈐晚間自行宣布當選。（陳育賢攝） 鄭正鈐晚間自行宣布當選。（陳育賢攝） 鄭正鈐（右）晚間自行宣布當選，並感謝議長許修睿大力相挺。（陳育賢攝） 鄭正鈐（中）晚間自行宣布當選，並感謝議長許修睿（左）大力相挺。（陳育賢攝） 國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐在今晚票匭開出8成之後勝出對手鄭宏輝1萬票左右時，鄭宏輝在競總宣布敗選，鄭正鈐隨即在議長兼競選主委許修睿等人陪同下宣布當選，他與許修睿皆表示，由於總統部分未盡理想，結果是一則以喜一則以憂，未來黨內必須作出檢討，鄭正鈐也將全力為竹市建設努力。 (中時 ) #鄭正鈐 #鄭宏輝 #竹市 #當選 #敗選 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市選區 鄭正鈐轟爛透法 鄭宏輝忙催票 04:102020/01/07 地方新聞 指鄭正鈐密切與統派互動 鄭宏輝籲「踹共」 17:052020/01/07 政治 聚焦反滲透法 竹市藍綠互批 04:102020/01/08 地方新聞 竹市公辦政見會火花四射 赴陸開公司 鄭宏輝鄭正鈐互槓 04:102020/01/09 地方新聞 新竹市選區 鄭正鈐拚藍白團結 鄭宏輝籲集中選票 04:102020/01/10 地方新聞 選前最後衝刺 綠營呼籲棄高保輝 15:182020/01/10 政治 選前之夜 鄭宏輝動物氣球歡樂遊行 19:382020/01/10 政治 選前之夜 鄭正鈐天公壇藍營大團結 20:032020/01/10 政治 鄭正鈐下午投票：很緊張 14:432020/01/11 政治 不斷更新》立委當選名單 國民黨蔣萬安宣布當選 17:392020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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