藍綠都視新增第四選區為「關鍵一席」，國民黨冀望在新選區殺出重圍，市議員3連霸林燕祝，對上民進黨6連霸市議員林宜瑾，選前，外界評估兩人實力五五波，輸贏只在幾千票，但藍營在國總統初選分裂、韓流失色等效應下，遇上團結綠營護台口號，開票截至目前，林宜瑾已經遙遙領先林燕祝4萬多票。

林燕祝晚間坦然面對落敗，「既然是民主選擇這樣，希望自己未來更努力」。林燕祝說，很多支持者不敢來現場，因為很難過，「反而是我在鼓勵他們，告訴他們，這是整個大局的關係。」林燕祝也告訴民進黨，台灣沒有缺口水，缺的是努力汗水，台灣真的不要再對立下去，希望民進黨能苦民所苦。

林宜瑾晚間6點半自行宣布當選，她說，2018年底市長選舉時，永康區小輸，去年補選郭國文在新化也輸，面對這般選舉局勢，她要挑戰永康市議員選舉第一高票林燕祝，這無疑是一場艱難選舉，今天選舉結果顯示永康、新市、新化民眾選擇和她一起向前走、選擇和台灣向前走。她也感謝對手林燕祝，喊話希望未來雙方能一起合作，不分黨派，一同為了永康、新市、新化建設共同努力。

(中時 )