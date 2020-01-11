民進黨蔡英文總統高票當選連任，立法院副院長蔡其昌11日說，他認為蔡英文總統當選連任所代表的意義，是對台灣及所有鄉親要守護台灣民主自由的決心，這種台灣人要的自由、民主意願，將它表達出來讓全世界都聽到；他覺得台灣人這次對無論「亡國感」或對岸的文攻武赫壓力，他覺得是空前強烈。

蔡其昌指出，台灣透過民主自由的選舉表達台灣人的意願，特別向對岸跟全世界表達這個意願；這是跟隨在香港之後，台灣人很願意去表態；尤其年輕人都出來投票，蔡英文總統才能夠勝選，他認為這是一個非常重要的原因。

蔡其昌說，從這次選舉他發現台灣選民的智慧很驚人！去年民進黨在台中市長選戰中大輸21萬票，全黨陷入愁雲慘霧中；但就在短短1年，如政治人物表現不好，選民是會隨時翻臉，翻臉的速度比翻書還要快。不管是台灣人民的民主智慧或是對政治人物的強烈鞭策，都用選票表現出來。

蔡其昌強調，韓市長當選後，大家本來對他期望很高；但韓國瑜在高雄市長表現達不到市民的要求，選民就毫不客氣用選票來教訓；他喜歡稱台中市為「搖擺市」，就像美國人「搖擺州」一樣，讓政治人物有所警惕，做不好市民就會給他教訓，讓政治人物有所警惕。

(中時 )