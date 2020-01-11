國民黨2020總統選情落後，立委選情未有斬獲，黨主席吳敦義原預定8點宣布請辭，文傳會也提前到場預備，不料，文傳會主委程美華稍早臨時宣布延後，在記者追問下，程吐露大概要延到9點左右，讓記者一片譁然。

在吳敦義對外宣布請辭之前，國民黨副主席郝龍斌發表聲明指出，這次的選舉結果，韓國瑜市長是非戰之罪。面對這樣的局面，「我即刻起，辭去國民黨副主席」。

據悉，吳敦義心中三劇本分別為，一、若總統敗選，即請辭主席；二、若總統勝選，區域立委敗選，視當選席次再決定是否請辭；三、若總統及區域立委勝選，但政黨票敗給民進黨，視輸的幅度再決定是否請辭。

2020總統立委選舉開票結果陸續揭曉，眼看韓國瑜的得票數接連落後蔡英文，在黨中央外觀看票數的藍營支持者，從原本氣勢高昂，凍蒜聲浪不斷，變得不再談笑風生，宛若被低氣壓壟罩。

國民黨青年團總團長田方倫向支持者緩頰，因為藍軍大都早起投票，票還沒開到這部分，藉此來鼓舞士氣，但隨著韓蔡拉鋸破百萬，黨內陷入愁雲慘霧，把希望寄託在立委選舉，然而，立委選舉成長並沒有突破性成長。

郝龍斌發聲明向同志們喊話，國民黨還有甚麼路可以走呢？除了「打掉重練」還有他途嗎？唯有如此，才有希望在廢墟中重新站起來！

郝龍斌說，每逢挫敗我們就高喊，要革新，要團結。但這麼多年過去了，革新、團結在那裡？革新，必須從領導中心開始。團結，必須從撼動內心開始。領導中心是全黨團結整合的中心，絕不能是分歧的來源。

郝龍斌表示，所以，國民黨要重現曙光，重新凝聚支持者向心力及人民的支持，領導中心的角色必須明確化，領導中心闊然大公是黨改造核心中的核心，是重中之重。

(中時 )