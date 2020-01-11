Sandy發文。（圖／翻攝自吳姍儒 Sandy Wu臉書）

2020總統大選今(11日)舉行，下午四時起開始開票，目前的結果可說幾家歡樂幾家愁，部分區域立委候選人也已自行宣布當選或敗選，針對目前的氛圍，稍早吳宗憲愛女Sandy（吳姍儒）有感而發安慰粉絲說，不論結果我們都要選擇祝福，希望新的執政者充滿智慧和勇氣，讓大家能過著被祝福的生活，最後下Hashtag說「乖乖不要吵架」。

Sandy剛剛發文提醒粉絲，選舉投票結束後，要恢復正常生活，可以對政治有感，但不需要激進，時間不會因此變速，不管最終選出誰成為掌權者，我們都努力祝福，希望掌舵的人體貼柔和，也有著強大的勇氣和智慧，希望大家能夠學會尊重，不要爭吵。

對此，粉絲也讚她說：「希望台灣人民不要再為了政治而分裂」、「台灣的選舉就是在吵架 沒有和平和，實在讓人失望」、「誰都不重要，有認真做事就好」、「太好了，終於結束了」。

(中時電子報)