民進黨陣營在桃園市立委選戰中取得3席領先，包含連任的鄭運鵬、新人黃世杰，連任的無黨籍趙正宇。此外蔡英文總統領先藍營不少，桃園市長鄭文燦表示，謝謝鄉親在桃園支持，有3席預估會順利當選，其他3席還在膠著，請民眾耐心等候。
民進黨桃園市北區競選總部下午4時開票後，就陸續有支持者湧入，鄭文燦表示，蔡總統在桃園大幅領先，謝謝所有鄉親的支持。他說，目前有3席領先，包含鄭運鵬、黃世杰、趙正宇，預估會順利當選。
鄭文燦也說，鄭運鵬是國會中壯世代的標竿，有專業、堅持，對於進步價值的桃園建設，都用心投入，順利連任代表選民對他有期許。而黃世杰則是在沿海的行政區領先，楊梅選區稍稍落後，未來相信黃世杰可以深耕地方、協助桃園重大建設。
鄭文燦又說，至於趙正宇雖然無黨籍，但肯定他在地深耕，也幫助桃園許多重大建設。鄭文燦稱讚，趙正宇大幅領先，代表他對桃園一等一的貢獻，非常謝謝他。
(中時 )
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