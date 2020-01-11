民進黨立委鄭運鵬（右二）預估可以當選。（賴佑維攝）

無黨籍立委趙正宇（中）自行宣布當選。（賴佑維攝）

民進黨立委候選人黃士杰自行宣布當選。（賴佑維攝）

民進黨陣營在桃園市立委選戰中取得3席領先，包含連任的鄭運鵬、新人黃世杰，連任的無黨籍趙正宇。此外蔡英文總統領先藍營不少，桃園市長鄭文燦表示，謝謝鄉親在桃園支持，有3席預估會順利當選，其他3席還在膠著，請民眾耐心等候。

民進黨桃園市北區競選總部下午4時開票後，就陸續有支持者湧入，鄭文燦表示，蔡總統在桃園大幅領先，謝謝所有鄉親的支持。他說，目前有3席領先，包含鄭運鵬、黃世杰、趙正宇，預估會順利當選。

鄭文燦也說，鄭運鵬是國會中壯世代的標竿，有專業、堅持，對於進步價值的桃園建設，都用心投入，順利連任代表選民對他有期許。而黃世杰則是在沿海的行政區領先，楊梅選區稍稍落後，未來相信黃世杰可以深耕地方、協助桃園重大建設。

鄭文燦又說，至於趙正宇雖然無黨籍，但肯定他在地深耕，也幫助桃園許多重大建設。鄭文燦稱讚，趙正宇大幅領先，代表他對桃園一等一的貢獻，非常謝謝他。

(中時 )