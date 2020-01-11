高雄第三選區 劉世芳自行宣布勝選 20:112020/01/11 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委候選人劉世芳（左）自行宣布當選。（林瑞益攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市立委第三選區（楠梓、左營），民進黨立委候選人劉世芳在11日晚間自行宣布當選。劉世芳感謝所有的支持者與參選者，並說她沒有買樁腳。 地方人士認為，至晚間8時，郭新政拿下2萬2000多票，黃昭順只得8萬1000餘票，是劉世芳勝選的主因，劉世芳奪得9萬3千餘票。 (旺報 ) #劉世芳 #高雄 #黃昭順 #2020大選 #總統 #立委 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #國民黨 #民進黨 #親民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 高市第三選區 劉世芳撇清扁案 黃昭順駁割稻尾 04:102020/01/07 地方新聞 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破700萬！韓國瑜緊追在後 16:212020/01/11 政治 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ 17:052020/01/11 娛樂 守住北投天母 吳思瑤自行宣布當選 20:022020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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