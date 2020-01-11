高雄市立委第三選區（楠梓、左營），民進黨立委候選人劉世芳在11日晚間自行宣布當選。劉世芳感謝所有的支持者與參選者，並說她沒有買樁腳。

地方人士認為，至晚間8時，郭新政拿下2萬2000多票，黃昭順只得8萬1000餘票，是劉世芳勝選的主因，劉世芳奪得9萬3千餘票。

(旺報 )