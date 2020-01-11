雙姝決戰，北市第四選區（南港、內湖）立委選戰結果揭曉，民進黨立委候選人高嘉瑜擊敗國民黨立委李彥秀，自行宣布當選，斬斷李彥秀連任之路。高嘉瑜表示，這次是所有非韓、非藍勢力大集結，感謝蔡英文總統、副總統賴清德等所有民進黨公職，還有台北市長柯文哲。

高嘉瑜表示，謝謝所有支持的港湖朋友，陪她打艱困選戰，這次絕不是靠自己努力，而是要靠很多人幫忙，這次選舉狀況很緊繃，勝利是屬於大家的，她會持續秉持初衷，進入國會實踐理想理念，港湖能寫下這歷史性一頁，立下政治上典範，她會帶著這麼多人的期待，在立院去實踐政見。

高嘉瑜說，要感謝的人太多，選舉過程中很多人認為她在民進黨是孤鳥，但幫她的人都團結起來，包括蔡英文、賴清德、民進黨主席卓榮泰、民進黨祕書長羅文嘉，北市議員李建昌、江志銘、不分區立委游錫堃、基隆市長林右昌等所有黨公職，還有柯文哲都來幫忙力挺她，集結所有非韓、非藍勢力。

「能夠有這樣的成果，對我而言非常具有代表性的歷史性一刻！」高嘉瑜說，希望在這基礎上繼續努力，擴大港湖基礎，讓更多民眾支持我，民進黨在港湖還有進步空間。

她也提到，藉由這次選戰能讓國民黨覺醒，應該台灣人民站一起，跟共產黨當朋友不是不可以，但不能一昧親共，一起團結對抗紅色勢力滲透，所以香港新的區議員也有來跟她交流，所有香港事件到現在，台灣政府都力挺聲援，未來能多交流、港台相互扶持，民主化是台灣的驕傲。

他說，台灣人珍惜民主，民主成熟，是亞洲國家的驕傲，希望這種子散播到大陸、香港及其他亞洲國家，能跟台灣一樣成為民主國家，她一路走來相信自己，對年輕人從政有鼓勵，讓他們知道不管做任何事，在政治的路上，原本人家認為要有組織、派系資源、世家，但只要願努力，人民看得到給我機會，這次能夠當選，即使是藍大於綠的艱困選區仍能改變。

至於何時再開演唱會？高嘉瑜說，她雖然當選，但要等她喉嚨好，再開演唱會給大家聽，前提是若大家願意的話，但她現在燒聲，連大叫都不行，所以先讓她休息，再展現實力。

(中時 )