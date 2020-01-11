桃園市第六選區立委候選人趙正宇稍早自行宣布當選，他說，感謝大家支持，投入選戰將近一年努力沒有白費，而這4年來對地方鄉親建設都非常認真爭取，感謝大家的肯定、各位鄉親的支持。

趙正宇說，連任後，會持續向中央爭取預算。他強調，選舉人民眼睛是雪亮的，選票是神聖的，當選後支持市政府，共同打拚讓人民更幸福。

(中時 )