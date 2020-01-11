國民黨傅大偉競總氣氛低迷。（廖素慧攝）

國民黨傅大偉自行宣布落選，從開票就一路落後對手，競總氣氛低迷，他發表落選感言，向嘉義市民說聲「抱歉」，並說是「我的磨練、成長還不夠多」，也恭喜對手王美惠，期許她督促中央兌現鐵高經費的承諾。

傅大偉落選感言如下：大偉在這裡要對所有支持我的嘉義市民說聲「抱歉」，大偉讓大家失望了，選舉結果無法符合大家的期待，沒有辦法替大家達成願望，無法在這次立委選舉中脫穎而出，是我的磨練、成長還不夠多。

但這幾個月來，我每天努力與熱情地奮鬥，想達成民眾的期待，但結果不如人意，無法前進中央為大家打拼，但支持者不要擔心，大偉仍然會以議員的身分關心市民、替市民服務，並且繼續在地方持續監督市政。

在這裡，要恭喜我的對手王美惠，希望她進入國會，能實現她所開出的選舉支票，包括鐵路高架經費中央全額負擔及西區國民運動中心早日闢建等，達成市民的期待。

選舉的結果雖無法如願，但對大偉來說，不是終點，而是鞭策我、鍛鍊我的一個中繼站。謝謝這次選舉幫助過我的家人、朋友、競選團隊，也謝謝每位支持我的選民。

我不會氣餒，騎機車的大偉仔，還是在嘉義市與你們站在一起，讓我們繼續用心守護這片土地，再次跟所有支持大偉的好朋友們道聲感謝。

(中時 )