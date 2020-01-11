激烈廝殺的台北市第七選區，民進黨立委候選許淑華眼見落後約3000餘票但卻無力回天，晚間8時左右自行宣布落選。

南松山、信義區政治版圖一向被視為藍大於綠，但在上次的選戰中，脫離藍營的楊實秋獲得民進黨支持與費鴻泰對決，由於當時泛綠陣營並整合成功，綠社盟的呂欣潔瓜分1萬7747票，導致楊實秋以4573票的些微差距落敗，當時綠營就認為若能整合成功，就有機會翻盤逆轉。

在本次選舉中綠營整合成功，並推出連任四屆市議員的市議員許淑華，對決尋求五連霸的費鴻泰，由於兩人同樣長期深耕地方，這場選戰也被認為勢均力敵的陸軍師對抗，兩人經常在市場、公園狹路相逢，反覆攻佔敵方陣地，成為近距離肉博戰的典範，也與時下流行的空軍作戰大異其趣。

在開票過程中，許淑華、費鴻泰一路緊咬，雖有差距但卻無法擴大，直到晚間8時左右，許淑華總部統計選票差3000票，但已無扳回機會，許淑華也在敬總宣布敗選，並感謝信義、南松山選民不離不棄的支持，她也會繼續監督市政，守護松信，做選民最信任的家人。

至於勝選的費鴻泰，目前尚未發表勝選感言。

(中時 )