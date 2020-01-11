針對民進黨總統候選人蔡英文幾乎篤定當選，大陸涉台學者直言，兩岸風險將大幅提升，也可能刺激大陸鷹派聲音抬頭，除持續拔除邦交國，壓迫台灣國際空間外，未來也可能祭出「經濟封鎖」手段，進一步威逼民進黨政府。但總體來說，大陸對台「軟硬」兩手策略不會有所變化，也將繼續端出「牛肉政策」爭取台灣民心。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，蔡英文此次若贏得選舉，很大一部可以歸因於香港動亂影響，加上民進黨政府選前極力操作所謂的「芒果乾」（亡國感）策略奏效，加上美國外部勢力的支持下，小英最終成功連任。

對於大陸是否可能調整對台方針，李振廣強調，毫無疑問的肯定會有一定影響，未來除繼續強化兩岸經濟融合，做好爭取台灣民心最後一里路外，在強硬的一手上，未來4年大陸鬥爭力道將加大，沒必要再給民進黨政府留有餘地。

李振廣透露，未來大陸對台政策中鷹派聲音抬頭，過去大陸可能只是在國際空間上打壓台灣，但未來比如在經濟施壓這塊的手段，也將可能用上，過去為顧及台灣民眾情緒而不願使用的手段，也會慢慢端出來，全面封鎖台灣。

此外，不具名的大陸涉台人士則稱，北京不會因為蔡英文當選，就改變對台軟硬兩手的方針，甚至就變成要武統；大陸是很淡定的，不會隨民進黨起舞，因為蔡英文當選不代表台灣人就是想要台獨；多數台灣人民應該還是希望兩岸和平發展。

該涉台人士解釋，事實上民進黨目的只有兩個，一個就是把國民黨擠出台灣，第二是要永久執政，綠營不敢搞台獨。所以大陸還是要持續做台灣民心的工作；用更優惠的惠台政策，還要爭取台灣民心，因為即便兩岸統一，還是要爭取民心。

面對大陸未來4年可能加強施壓台灣的力度，該人士稱，持續拔除台灣邦交國就是在推進統一進程。大陸在乎的是台灣能不能獨立，拔除邦交國就是大陸完成國家統一的重要步驟。少一個國家承認台灣，就是多一個國家支持「一個中國」。沒有人承認台灣，兩岸某個程度上，不就等於完成實質的統一了嗎？

(中時 )