台中立委第5選區民進黨立委候選人莊競程（左3），今天晚間7點12分自行宣布當選。（張妍溱攝）

第10屆立法委員選舉，台中立委第5選區民進黨立委候選人莊競程，今天晚間7點12分自行宣布當選。台中市北、北屯區20多年來被視為藍營鐵票倉，選情膠著緊繃，民進黨派出政治素人莊競程在艱困選區，挑戰資深老將沈智慧，坦承一路走來，經營相當辛苦。

「北、北屯區就像塊鐵板！」莊競程指出，4個多月他在外面跑遠舉，被人酸他不會當選，說到心酸處，莊競程哽咽落淚，於是他決定翻轉，他說，毅力跟信心「比這塊鐵板還要硬」他認為，輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏，終於衝破這終點線。

「親一下、親一下！」，台下民眾熱情呼喊，莊競程勝選後在競選總部外舞台發表當選感言，他激動落淚，轉身擁抱妻子方心慧並相擁哭泣。2人高呼：「我們贏了！」，他承諾，未來4年，實現自己政見，照顧長輩與下一代。

莊競程說，感謝交通部長林佳龍力挺支持，還有民進黨中央全力輔選成功，最重要是鄉親支持，讓他有機會為大家服務。北、北屯區長期以來為泛藍鐵票區，今年共有9人角逐、這次選舉競爭相當激烈，政治素人莊競程脫穎而出，「有志者事競程」。

民進黨莊競程力求突破重圍、拚老將，面對第3勢力崛起，喊出「顧好長輩、兒童減輕負擔」口號，莊具有醫學工程研究的專長，提倡預防醫學導入社會，是綠營北屯區市議員曾朝榮的親外甥，此次為民進黨披戰袍出征，基層實力堅強，以年輕專業的優質形象，獲選民青睞。

(中時 )