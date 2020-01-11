張瀚天向支持群眾深深一鞠躬，展現好風度。（張瀚天服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

張瀚天和支持者擁抱。（張瀚天服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

立委彰化最膠著的第二選區，民進黨黃秀芳取得連任，在接近晚上7點，得票數已經過半了，超過7萬4千多票，發表當選感言，感謝輔選團隊和後援會幹部等和選民的支持，未來會更加努力，爭取建設彰化，現場一片歡呼。張瀚天也展現絕佳風度，強調敗選是自己的錯，感謝鄉親的支持，當眾深深一鞠躬，承諾會繼續在議員任內打拚、爭取建設。

黃秀芳在張瀚天出面宣布敗選後，7點出面接受支持者歡呼，黃秀芳所有幫忙輔選和後援會幹部，認為勝選是對彰化爭取很多建設贏得認同，並指出國民黨總統候選人這陣子都沒來替彰化立委候選人站台，自己則在總統蔡英文、副總統賴清德、交通部長林佳龍、行政院副院長陳其邁等一直陪同站台，相信是贏得勝選最重要的契機。

黃秀芳表示，國民黨部不分區名單也引起疑慮，感謝卓榮泰、羅文嘉，還有彰化縣黨部主委邱建富等的輔選、更感謝所有支持者和彰化年輕人，願意返鄉投票，真的非常感謝。

這次選戰，從開票呈現拉鋸站，最後逐漸拉開比數，黃秀芳以7萬4千多票打拜張瀚天6萬6千多，支持張瀚天群眾在開票廣場頻頻不捨，張瀚天疼惜鄉親寒風中的支持，在6點40分就出面宣布敗選，強調是自己的錯，團隊都很認真替張瀚天拉票，銘感在心，現場響起了掌聲。

張瀚天強調，一路以來沒有攻擊別人，沒有抹黑、造謠，但是選舉結果這樣，沒關係輸就輸了，在議員任內，會繼續在花壇、芬園和彰化市爭取建設，再次感謝基層各位大哥、大姊的支持，感謝團隊一路以來，沒夜沒日的幫忙奔走、打拚，感謝、再感謝，最後深深一鞠躬，展現了絕佳風度，不少支持者不捨落淚。

(中時 )