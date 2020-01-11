美國民主黨總統初選競爭激烈。愛荷華州將在2月3日率先起跑，是第一個舉行黨內初選的州，極具指標意義。最新民調顯示，78歲的參議員桑德斯以20%支持度領先，緊追在後的是麻州聯邦參議員華倫與印地安納州南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。而早前被視為大熱門的前副總統拜登，則以15%落居第四。

《德梅因紀事報》(The Des Moines Register)與CNN合作的最新民調顯示，桑德斯支持率20%、華倫17%、布塔朱吉16%、而拜登支持率15%。

楊安澤（圖／美聯社）

出身台灣的華裔參選人楊安澤（Andrew Yang）積極參選，但支持率不見起色，支持率僅5%，遙遙落後。他近日接受訪問，指控他的曝光率偏低，是媒體刻意忽略他，而之所以如此，他直指與其種族有關。他接受全國廣播公司（NBC）訪問時說︰「我的參選對很多傳媒而言，顯得新鮮而不同，種族可能是一個因素。」楊安澤是民主黨初選中唯一的少數族裔參選人

楊安澤抨擊他在民主黨總統選舉辯論中，發言時間最少，甚至在節目開始了半小時才輪到他發言。其中MSNBC在播出的節目圖表中，乾脆讓他消失，卻列出了民調成績比他還差的參選人。其他媒體則是多次誤認他或講錯他的名字。

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(中時 )