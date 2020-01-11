國民黨部一片冷清 僅200餘人在場 20:232020/01/11 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨部前在晚間8時許，約有200名民眾聚集，並未發生衝突。(林郁平攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 這次總統、立委大選，國民黨選情低落，原本有許多民眾在北市八德路黨部前聚集，但隨著可能大勢已去，吳敦義宣布將辭黨主席一職，目前現場僅約200人，民眾雖情緒低落，但並未傳出有任何衝突。 警方擔心支持者會包圍黨部抗議、「八德夜市」恐開張，原本就規劃中山分局出動40名警力，保一總隊出動3個分隊、120名警力在場戒備，警政署並備有機動警力隨時支援，但目前僅有分局警力在黨部外維持秩序。 (中時 ) #黨部 #分局 #200 #民眾 #選情 也許您會感興趣 推薦閱讀 保障春節治安 仁武警方演練防搶 18:172020/01/07 社會 未署名看板諷政二代 鄭朝方報案 04:102020/01/08 地方新聞 0111國民黨前路權獎落誰家？ 網紅「四叉貓」因這個原因出局 02:552020/01/08 政治 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 被抹紅獲央視力挺 民眾黨提告 柯：假新聞要自律 10:502020/01/08 政治 台彩推6款刮刮樂總獎金68億迎香節 頭獎達1200萬 15:202020/01/09 財經 鞍鋼調漲2月份鋼板等產品價格 每公噸漲50～200元人民幣 16:122020/01/09 財經 卓蘭200多歲老榕樹裝支架 13日起封閉單線車道 12:452020/01/10 生活 好市多出現神級冰淇淋 網驚：專櫃一顆200 09:352020/01/11 生活 韓支持者聚集 藍中央黨部計票中心啟動 16:432020/01/11 政治 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 神劇情！盯看絕世正妹撞車 出院後「牽她的手」 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 國民黨部一片冷清 僅200餘人在場 - 社會 網傳妙齡女被灌醉「三管齊射」 慘遭精液嗆死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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