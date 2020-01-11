這次總統、立委大選，國民黨選情低落，原本有許多民眾在北市八德路黨部前聚集，但隨著可能大勢已去，吳敦義宣布將辭黨主席一職，目前現場僅約200人，民眾雖情緒低落，但並未傳出有任何衝突。

警方擔心支持者會包圍黨部抗議、「八德夜市」恐開張，原本就規劃中山分局出動40名警力，保一總隊出動3個分隊、120名警力在場戒備，警政署並備有機動警力隨時支援，但目前僅有分局警力在黨部外維持秩序。

(中時 )