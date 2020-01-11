總統蔡英文宣布勝選連任

總統蔡英文在這次大選中輕易連任，北京施壓，加上香港反送中動亂成為左右這次大選的要素。

路透11日報導，一名20歲的首投族說，她看到香港的狀況，覺得「好可怕」，而她這次會投票，是要「確保未來擁有投票的自由」。這位林姓選民在台北說，她會把票投給蔡英文，是因為「她是所有候選人中，最能維護我們民主的人」。

路透指出，「一國兩制」在台灣從來都不受歡迎，在香港持續了好幾個月的反送中示威後，如今更是如此。

儘管蔡英文和韓國瑜都反對「一國兩制」，但一名擔心香港回歸後，北京可能會加緊控制這亞洲金融中心，而在2014年從香港遷居台灣的30歲陳姓選民說，他認為蔡最能保護台灣。「我會移民到台灣，是要逃避共產黨，所以我不會投票給親中政黨。」

蔡在投票前說，唯有台灣人才有權決定自己的未來。11日投票當日天氣晴朗，有助於推升投票率，投票的民眾大排長龍。

另一方面，較年長的選民則有不同的看法，67歲的朱姓選民說，兩岸需要保持良好的關係，因此她投國民黨。「台灣經濟要靠那點，」她說，「過去4年經濟很糟糕，而這需要改變」。

(中時電子報)