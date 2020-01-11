李進勇：選務絕對公平公正 20:272020/01/11 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，晚間中選會主委李進勇（右）帶領「世界選舉機關協會」(A-WEB)一行人參觀選情中心，了解我國第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉及投票、開票情形，並與我方相關單位進行選務經驗交流。他表示，選務工作絕對公平公正。(鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，國外觀選團晚間參觀中央選情中心。(鄧博仁攝） 第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，國外觀選團晚間參觀中央選情中心。(鄧博仁攝） 第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，晚間中選會主委李進勇帶領「世界選舉機關協會」(A-WEB)一行人參觀選情中心，了解我國第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉及投票、開票情形，並與我方相關單位進行選務經驗交流。他表示，選務工作絕對公平公正，執政黨的輸贏不是他該負責的。 (中時 ) #選舉 #選務 #選情 #投票 #副總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市總統大選選舉人數：155萬 6845人 16:592020/01/07 政治 親民黨副總統候選人余湘赴苗栗竹南掃街 18:052020/01/07 政治 投票倒數3天 檢偵辦總統副總統賄選案85件 16:412020/01/08 社會 催票 副總統陳建仁走訪桃竹苗 04:102020/01/10 地方新聞 因應選舉查察 北檢動員31位檢察官進駐轄區 16:022020/01/10 社會 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 各開票所紛湧入人潮 估拿700萬票應可當選總統！ 07:252020/01/11 政治 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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