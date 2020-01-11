第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，國外觀選團晚間參觀中央選情中心。(鄧博仁攝）

第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，國外觀選團晚間參觀中央選情中心。(鄧博仁攝）

第15任總統副總統及第10屆立委選舉11日投票，晚間中選會主委李進勇帶領「世界選舉機關協會」(A-WEB)一行人參觀選情中心，了解我國第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉及投票、開票情形，並與我方相關單位進行選務經驗交流。他表示，選務工作絕對公平公正，執政黨的輸贏不是他該負責的。

(中時 )