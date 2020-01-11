李彥秀宣布敗選：讓大家失望了 20:272020/01/11 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委李彥秀宣布敗選。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 和支持者擁抱。（趙雙傑攝） 李彥秀連任失敗。（趙雙傑攝） 北市立委第四選區（內湖、南港）選情今日開票結束，國民黨現任立委李彥秀 連任失敗，宣布敗選，表示自己努力不夠，沒有得到足夠的支持，讓大家失望了。 林思銘宣布當選：感謝大家支持 李進勇：選務絕對公平公正 打敗沈智慧！莊競程破藍營鐵票倉落淚感謝 (中時 ) #立委 #敗選 #李彥秀 #國民黨 #開票 也許您會感興趣 推薦閱讀 用921當選舉口號？ 民進黨改「甄嬛傳」這句罵藍營 16:402020/01/07 政治 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 不是韓！林濁水：這人若敗選 國民黨恐萬劫不復 00:032020/01/09 政治 宋楚瑜新北掃街 狂轟國民黨 15:502020/01/09 政治 四海同心團結造勢大會 僑界挺韓國瑜與國民黨 17:572020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 蔡正元所提承諾 蔡辦要國民黨說明是否知情 16:172020/01/10 政治 連勝文：挺韓及挺藍選民 像潛水艇浮出展現決心 18:282020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 守住北投天母 吳思瑤自行宣布當選 20:022020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 民進黨立委席次達62席 再次過半佔54％ - 政治 直播》史上最高票！蔡英文當選感言：不會因勝利忘了反省 - 政治 民眾黨破157萬票成第3大黨 柯文哲下達進軍國會兩大目標 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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