和支持者擁抱。（趙雙傑攝）
和支持者擁抱。（趙雙傑攝）
李彥秀連任失敗。（趙雙傑攝）
李彥秀連任失敗。（趙雙傑攝）

北市立委第四選區（內湖、南港）選情今日開票結束，國民黨現任立委李彥秀 連任失敗，宣布敗選，表示自己努力不夠，沒有得到足夠的支持，讓大家失望了。

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(中時 )

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