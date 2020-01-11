2020大選結果昨晚出爐，挾龐大行政資源的蔡英文總統擊敗國民黨總統候選人韓國瑜連任成功。外界認為這是一場不對稱戰爭，蔡政府選前大撒幣5000億元買票奏效。

蔡政府在選前3個月大舉政策買票，藍營估計蔡政府開出的政策清單高達5333億元，需要舉價超過4000億元，已「借好借滿」。其中主要政策包括育兒津貼托育補助約155億元、老農津貼一年增543億元、教育部學前教育經費300億元、廢印花稅預計短收121億元、以及高鐵延伸屏東約1509億元。而去年部分短期性政策，包括秋冬國旅補助加碼、千萬張夜市抵用券、增開雲端發票等，更被視為衝著選舉而來。

蔡政府的選前大撒幣，有不願具名學者痛批，在這個時間點推動，百分之百是選舉考量。但也有藍營支持者新手媽媽直言，蔡政府2~3歲托育補助加碼6億元，長照5年92億元，可說「從小的關照到老的」，尤其是托育補助「我用的到，本身就是受益者，不批評這項政策」，可見大撒幣買票見效，真的買到民眾的心坎裡。

另一項厲害的政策，則是發出千萬張面額50元的夜市抵用券。前年九合一大選，民進黨敗給攤販夜市竄起的菜販韓國瑜，韓所到之處杏仁茶、香腸瀑布沖垮綠營中南部根基。民進黨在選前加碼夜市抵用券，針對性十足，就是要沒收韓國瑜夜市效應。

面對政策買票，藍營選前打預防針失敗。藍痛批，原至去年底舉債額度有1.6兆元，扣掉前瞻、F16軍購及5333億元政策買票，只剩483億元。但顯然對蔡政府不痛不癢，行政院長蘇貞昌還能輕鬆消遣藍營替蔡政府「整理政績」，事後證明，「選舉沒師父、用錢買就有」仍是真理，在不對稱戰爭中，蔡總統早已贏在起跑點。

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(中時 )