2020大選，台中市第八選區立委江啟臣晚間6點宣布連任，競總內支持者開票過程一路歡呼。（黃國峰/攝)

4664票勝選，晚間步入競選總部時，獲得支持者熱烈歡迎。（黃國峰攝）

2020大選，台中市第八選區立委江啟臣晚間6點宣布連任，競總內支持者開票過程一路歡呼。（黃國峰/攝)

4664票勝選，率領競選團隊，深深一鞠躬。（黃國峰攝）

2020大選，台中市第八選區立委江啟臣以94664票，高票當選，江啟臣於晚間7點到達競選總部發表當選感言，感謝選民的支持，但仍語重心長的表示，當選高興一晚就好，隔天就要開始拴緊發條，做更好的服務，謝謝大家讓我完成三連霸，但擺在眼前的任務，更加艱巨，這不光是在地方上的責任，也不光是對自己家鄉的責任，更是對國家未來的責任！

江啟臣表示，感謝鄉親八年的服務給予肯定，自己擔任立法委員，就是與鄉親們一起擔任立法委員，就是與鄉親朋友一起解決自己所面臨到的問題，非常感謝豐原山城的鄉親今天給啟臣第三次機會，人家說一張票一世情，對自己來說，一張票不只是一個肯定，更是一輩子的責任，未來四年，絕對會秉持初衷，堅持對於家鄉不變的愛，持續為豐原山城地區爭取福利與建設，把鄉親的聲音帶進立法院，用愛這塊土地、愛豐原的心來服務鄉親，讓豐原山城，繼續幸福加乘，這就是我當選的心情。

江啟臣接著表示，擺在我們眼前的任務更加的艱鉅，擺在我們眼前的重擔需要我們加倍的承擔，這不光是在地方上的責任，也不光是對自己家鄉的責任，更是對國家未來的責任！這次的選舉結果顯示，社會對國民黨有期望，但國民黨有許多符合社會期待的人才，因為許多原因不能整合，不能人盡其才，我們要改變這個狀況，我們要讓國民黨徹底成為符合人民期待的政黨！

江啟臣更語重心長的表示，今天的選舉結果告訴我們，國民黨已與時代脫節，所有的黨內同志必須徹底檢討，黨內結構必須脫胎換骨，國民黨更需要全面改革，才有能耐讓民進黨改革，台灣也才會更進步！唯有讓國民黨更好，才會逼民進黨更好，當兩黨都更好，台灣才會更好！

台中第8選區，包含豐原、石岡、新社、東勢、和平等5行政區，人口約20萬人，石岡、新社、東勢、和平等山城，傳統上就是藍營天下，江啟臣在在這四處共獲得39,978票，翁美春18,040張，豐原區江啟臣得票54,686張，翁美春44,347張，江啟臣總票數以9,4664票對上翁美春的62,387票，取得連任。

(中時 )