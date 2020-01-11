大選輸了，國民黨要負很大的責任！政治評論家賴岳謙表示，國民黨許多人搶出來露臉，搶位子的本質沒有改變，這次大選輸了，不是韓國瑜的失敗，也不是韓粉的失敗，而是國民黨的失敗。國民黨應該要全面世代交替，最好65歲以上的人全都退下來。

至於罷韓的問題，賴岳謙在《中天新聞》認為，韓國瑜大選失利，應該回歸高雄專心市政，罷韓可休矣，他指出，罷韓是拿來幫助蔡英文選舉，利用罷韓機會往下打，只會引起更大的不滿，夠了吧。

賴岳謙點出，選票會差這麼多，都是引選舉期間，民調中所呈現的年輕人選票沒有轉化成功，當初推張善政出來，就是為了爭取年輕人選票，但在這塊的扭轉很低，50-60歲的選票雖居優勢，50歲以下的選票卻沒爭取到。根據他今天上午在投票所有限的觀察，這次年輕人投票率很高，對韓國瑜的選票相對不利。

這次韓國瑜凱道造勢雖聲勢壯大，卻也激化了綠營的危機意識。賴岳謙認為，造勢活動一刀兩刃，讓年輕人產生危機意識，他們搭高鐵、飛機、火車，用盡一切交通工具返鄉投票，讓整個年輕人的投票率爬升。

賴岳謙說，國民黨內鬥無止盡，時間也拖得很長，彰顯出國民黨醜陋的一面，讓原先形象良好的柯志恩、李永萍等受到拖累。當這些年輕人討厭國民黨，也連帶讓年輕人不喜歡立委的候選人，即便他們都很好，在大環境之下以極接近的票數落敗。

賴岳謙認為，國民黨老大不堪，不分區名單又不好，加上內鬥不斷，這些都讓年輕人疏離國民黨，離開國民黨。

(中時電子報)