開票結果，韓國瑜票數懸殊，勝負已定，韓於晚間7點45分左右抵達國民黨高市黨部，上樓後找高市府局處首長來談話，他說自己平常心看待選舉結果，這是全體選民的抉擇，也期待蔡英文這次獲得多數年輕人的支持，未來4年要多照顧年輕人；韓也表示，市政還有很多事情要推展，他星期一就會回到工作崗位，全力拚市政。

韓國瑜目前尚未發表演說，但據了解，他抵達國民黨高市黨部後，馬上找高市府3位副市長、20多位局處長來，對他們說，選舉結果他以平常心看待，如同他之前所說，這都是人民的選擇，顯然有多數年輕人認為蔡英文的執政會比較好。

韓國瑜說，他坦然接受，希望未來蔡英文好好做，好好照顧這些支持她的年輕人。

韓話鋒一轉，謝謝市府團隊這段時間看緊市政，他說，周一他就會回到市府上班，高雄市還有很多事情要推展，希望團隊繼續努力；首長們一聽，原本低迷的氣氛也轉為團結，當場向韓國瑜保證，沒有問題，大家都會陪著市長一起拚。

(中時 )