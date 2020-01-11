一名伊朗籍男子10日攜帶一批刀具，在美國總統川普位於佛羅里達州棕櫚灘的別墅海湖莊園附近被警方拘捕。早前有伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊馬尼的喪禮主辦者，呼籲伊朗民眾每人捐出1美元，眾籌8,000萬美元作為賞金，換取川普的人頭。因此，有傳媒猜測，該名男子是想刺殺川普。

東網報導，事發於當日早上，當局接報後派警員到場。警員在距離海湖莊園北部不足5公里的一條橋上，拘捕伊朗籍男子佐萊（Masoud Yareioeill Zoleh）。據悉，佐萊攜帶了開山刀、兩把刀、一把鶴嘴鋤及2.2萬美元。警方亦派出拆彈專家，檢查佐萊停於機場的汽車，其後證實沒有發現炸彈。

佐萊將被傳召上庭，聯邦調查局已收到有關此案的通知，聯邦調查員正協助調查。去年12月，中國籍女子陸靜（Jing Lu，音譯）亦因闖入海湖莊園被捕。另一名華裔女子張玉婧則在去年3月擅闖海湖莊園，被判入獄8個月，服刑後需被遣返。

(中時 )