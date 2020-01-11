國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐在今晚票匭開出8成之後勝出對手鄭宏輝1萬票左右時，鄭宏輝在競總宣布敗選，鄭正鈐隨即在議長兼競選主委許修睿等人陪同下宣布當選。

他與許修睿皆表示，由於總統部分並不理想，如此結果高興不起來，心情是一則以喜一則以憂，未來黨內必須作出檢討，鄭正鈐也將全力為竹市建設努力。

鄭正鈐表示，非常感謝支持者，因為競爭者已宣布敗選，所以也暫時宣布當選，他說，每1張選票都是1個責任，選戰過程中非常感謝所有參與選舉的候選人，從他們身上讓他學習到還有很多值得他學習的地方。

他特別感謝支持者，有他們的支持才讓他有服務的機會，對於沒有支持他的市民好朋友，他也一樣心存感激，因為有他們才讓他能聽到看到社會上不同的聲音與意見，他會仔細傾聽，未來將會提供最好的服務。

此次選舉非常感議長兼競總主委許修睿與副議長余邦彥，以及所有黨籍議員與支持者一路上的提攜，這78天的選戰，國民黨打了1場不一樣的選舉，也交出了1個團結的國民黨。

接下來，他會持續的努力、持續傾聽與服務，這是1個人民當家作主的時代，國民黨讓民進黨了解到民主是需要制衡的，他們會努力與市民一起攜手大步向前邁進。

(中時 )