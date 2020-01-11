總統蔡英文連任2020年總統大選，世新大學通識中心教授李功勤表示，以大學環境來說，年輕學子大多支持小英，關鍵即在於香港因素，大部分台灣青年學子對香港抱持同情的態度，而這樣同情弱者的想法，因此延伸出反中情結，並反映在本次大選結果上。

李功勤提到，在課堂觀察時下大學生的政治立場，談起大陸，青年學子的理解多是「中國」與「中國人」，認為大陸是另一個國家，學生的想法本身並無對錯，主要來自於客觀環境因素所造成。而在提到2018九合一大選與今年總統大選，兩個選舉分別代表是內政與國家主權問題，年輕人的想法，也都反映在選票上。

至於課綱去中國化的問題，李功勤則說，學校老師與家長都發現，時下青年學子對中華民國的認同、認識已非常少，對中國歷史的了解也就更不足，而歷史教育是有延續性的，現在文史課綱呈現的是切割的，其實是從總統陳水扁時代推行「同心圓史觀」開始，便已有計畫性的種下分離意識。

李功勤提到，在中國史課綱成長的族群，年齡層大多在40歲以上，但40歲以下不能說是「天然獨」，比較像是「天然台」，在他們的邏輯中，中國與台灣是很明顯切割的。

李功勤並指出，國民黨執政有個優勢，即在於大陸會願意與台灣善意交往，並調整說法，尊重一中各表，但民進黨執政，北京態度就變得強硬，甚至將九案共識與一國兩制掛勾，再加上同時還加上香港問題，只會加深台青的疏離感。

(旺報 )