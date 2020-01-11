，柯呈枋開票後在總部向現場鄉親鞠躬致意，表示未能獲得多數鄉親肯定，是自己努力不夠。（柯呈枋服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣第一選區成功藍天變綠地，民進黨立委候選人陳秀寶在晚間七點，得票已經超過9萬5000票，宣布當選，不禁喜極而泣，從不被看好到成功打贏選戰，感謝支持者，也和父親陳進丁擁抱。

陳秀寶表示，9個月以來大家陪著她一路走來，真的非常感謝，從一開始不被看好，到後來迎頭趕上，最後能夠贏得選舉，要感謝的人真的太多。選舉結果出爐是另外一份責任的開始，就跟選前她承諾的一樣，會把地方的聲音帶進中央，把進步的建設帶回地方，鄉親們的期待她絕對不會忘記。

陳秀寶也特別感謝她的父親陳進丁，她表示，有很多鄉親會支持她，是因為父親過去為地方爭取的建設和服務，讓鄉親一直記得，她擔任民意代表以來也一直把父親當榜樣，未來她一定會更加打拚，絕對不會辜負鄉親的期待。

陳秀寶也感謝柯呈枋，在選舉中彼此互為對手，但相信為鄉親服務、為地方建設的心是一樣的，柯呈枋選舉提出的寶貴政見和建議，也會參考學習，只要是對地方發展、國家未來有利的，一定推動，服務不分顏色、不分黨派。最後，強調台灣未來仍然面臨很多挑戰，這次的選舉結果讓世界看見台灣的選擇。

彰化第一選區立委柯呈枋在眾人的意料外飲恨，未能成功連任，柯呈枋開票後在總部向現場鄉親鞠躬致意，表示未能獲得多數鄉親肯定，是自己努力不夠，會深自檢討

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柯呈枋感謝老議長謝式穀、縣長王惠美等政壇前輩的提攜與各位議員、鄉鎮長、代表、村里長與服務團隊及眾多志工近一年的辛苦與力挺；他恭喜對手陳秀寶當選，期望陳秀寶上任後能在中央協助為彰化爭取更多資源，造福彰化鄉親。

(中時 )