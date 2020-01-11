民進黨政府贏得2020年總統大選，總統蔡英文獲得連任，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，蔡政府將持續做「台灣國」的夢，在明白「法理台獨」走不通的情況下，將繞彎繼續推動「歷史台獨」與「文化台獨」，文史課綱去中國化的現象將繼續沉淪。

吳昆財表示，蔡政府所追求的文史課綱，就是要把「台灣民主」、「台灣文化」與「台灣國」三合一，在歷史、文化、國族與國家等各個面向，強力實現去中國化的目標。

吳昆財也提到，民進黨政府之所以會持續進行去中國化的文史課綱，主要在於這個部分不涉及法理台獨，這屬於台灣內政，美國不會介入，但蔡政府會加以包裝，繞開法理台獨的說法，透過教育來執行歷史台獨與文化台獨。

吳昆財提到，蔡政府的支持者，當中不少是青年學子，這些人還沒有出社會，還沒有面臨到真正的人生困境，並且只覺得台灣不同於大陸，透過課綱與教育的影響，才會希望建立「台灣國」，老一輩的人都明白這是不可能。

吳昆財認為，台灣的年輕人可能到出社會的時候，才有機會明白台獨不可行，但既然現階段還是抱持著「台灣國」的夢想，代表年輕人沒有看到絕望，不夠痛，建議蔡政府將去中國化的文史課綱做到底，10年後再來檢視如此教育的結果。

(旺報 )