雙姝決戰，北市第四選區（南港、內湖）立委選戰結果逐漸揭曉，民進黨立委候選人高嘉瑜目前以12萬864票，擊敗國民黨立委李彥秀的11萬4610，高嘉瑜自行宣布當選，斬斷李彥秀連任之路。李彥秀表示，她接受這個結果，尊重選民選擇。

李彥秀表示，她接受今天的結果，也接受所有港湖區民的選擇，未來的她會更加油，特別感謝這4年來，所有支持她的，不論是她的團隊、志工、支持者，這4年讓李彥秀進入立院後，有這麼多成長，未來的她會更努力，大家別氣餒，她21年來腳踏實地的服務，以及4年專業問政，得到國會雙評鑑，還有不足的地方，她會更努力，未來只會更好，大家加油、中華民國加油。

現場支持者隨即高喊「李彥秀加油！2022年選台北市長！」李彥秀聞後說，謝謝大家陪伴，她會更好、會更加油，現在要把時間先短暫留給家人，這21年來媽媽幾乎很少看到她，她也幾乎沒有正常時間陪丈夫、小孩吃過一頓飯，所以容許她做短暫的休息，稍微回歸一下家庭、陪陪家人，讓她的團隊也稍微休息，跟著她其實非常辛苦，因為她是給助理壓力很大的老闆，每天不曾停過，感謝所有團隊。

至於是否母雞不夠強，造成敗選？李彥秀說，選舉靠自己努力，上一屆國民黨環境最不好時，她也當選了，在整個選戰中，面對非典型選戰，她會有所調整，未來的她只會想辦法更充實自我，選戰就是靠自己，她接受這個結果，尊重選民選擇。

(中時 )